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Николай Басков почти заменил отца дочери Анастасии Волочковой

Шоу-бизнес
Николай Басков почти заменил отца дочери Анастасии Волочковой
Агентство городских новостей Москва

Москва, 15 января. Балерина Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с певцом Николаем Басковым. Артистка призналась, что исполнитель очень помог ей в свое время и почти заменил отца ее дочери Ариадне.

Знаменитая блондинка считает исполнителя хита «Сердце» другом номер один в шоу-бизнесе. Звезды познакомились в конце 1990-х годов, когда балерина только переехала в Москву. Басков и Волочкова почти одновременно стали родителями, а затем практически в одно время расстались со вторыми половинами. Певец принимал активное участие в ее судьбе, особенно в том, что касалось ее дочери, рассказала балерина изданию Teleprogramma.pro.

«Он всегда дарил ей подарки на день рождения. И даже когда Коля не мог приехать сам, а мы пересекались на каких-то мероприятиях, например, выступали в Кремлевском дворце, то он всегда говорил: «Настя, там в машине подарок для Аришки»», — вспомнила бывшая артистка Большого театра.

Николай Басков почти заменил отца дочери Анастасии Волочковой
youtube.com / Prt Scr / ДНИ.РУ

При этом отец девочки, бизнесмен Игорь Вдовин, на протяжении шести лет не посетил ни один день рождения дочери, утверждает Волочкова. Обычно он ссылался на плохое самочувствие или другие причины. По словам королевы шпагатов, тогда предприниматель хвастался перед своими возлюбленными, что не общается с ней и с дочерью.

«Получается, что в тот момент Коля уделял Арише больше внимания, чем ее собственный отец», — подчеркнула знаменитость.

После развода Николай Басков остается холостым, поскольку за много лет так и не встретил подходящую женщину. Певец даже пытался найти избранницу на сайтах знакомств.

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Все новости / Шоу-бизнес / Николай Басков почти заменил отца дочери Анастасии Волочковой
волочкова басков знаменитости
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