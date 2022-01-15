Новак: Россия может увеличить объем поставок газа на рынок ЕС

Москва, 15 января. Россия обладает достаточными ресурсами для повышения объема поставок голубого топлива в Европу. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

Однако, по его словам, соответствующий вопрос требует времени и инвестиций. В связи с этим требуется прозрачная сбытовая политика на рынке ЕС и долгосрочные контракты, указал вице-премьер.

«Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, привлечь инвестиции», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия-1».

Он также отметил, что РФ выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в минувшем году. Более того, страна заметно больше поставила газа в Германию, в Турцию и в другие государства, которые выбирали свои объемы.

Российский холдинг «Газпром» увеличил доходы от продажи энергоносителя за рубеж более чем вдвое. Об этом следует из материалов ФТС.