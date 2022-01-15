«Вторжение на Украину» продолжает оставаться главной политической темой для Запада

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

В Штатах продолжают говорить о «готовящемся Россией вторжении на Украину». Даже прошедшие накануне переговоры по линии Россия — США — НАТО — ОБСЕ нисколько не снизили накал этой риторики.

Стоит напомнить, что Кремль уже неоднократно опровергал подобные конспирологические предположения. Еще в конце ноября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично заявил:

«Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов».

Пришлось ему повторить эту мысль и в январе этого года, когда в Европе проходили переговоры России и стран Запада:

«До сих пор все эти заявления (о вторжении России на Украину. — Прим. ФАН) носили голословный характер и ничем не были подтверждены».

Не промолчало и российское посольство в США. На своей странице в Facebook наши дипломаты изложили следующее:

«Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину. […] Со своей стороны хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр. В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес — голословны и не могут иметь никаких подтверждений».

youtube.com / Prt Scr / Телеканал 360

Здесь стоит обратить внимание на то, какие версии высказываются в Штатах, а также некоторыми европейскими изданиями по поводу этого мнимого вторжения. Если раньше сообщалось, что «Россия непременно нападет», то теперь говорится об этом в подробностях.

Началось все с новостей, что в администрации президента США Джо Байдена готовят план «партизанской войны» на Украине, когда на территорию этого государства «войдут российские войска». Затем ряд влиятельных американских изданий стали писать о некоей «российской провокации», которая и должна стать поводом для вторжения. Характерным примером здесь является колонка в CNN, в которой со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона сообщается:

«Министерство обороны [США] располагает достоверной информацией о том, что Россия заблаговременно подготовила группу оперативников для проведения операции, которая выглядела как нападение на них или русскоязычных жителей Украины, чтобы создать повод для потенциального вторжения».

Далее в материале говорится, что эта провокация может быть выполнена «под чужим флагом», это и станет поводом к войне. Естественно, что ни пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, ни CNN никаких доказательств своей «убежденности» не продемонстрировали. Но, как говорится, «в этом клубе джентльменам положено верить на слово».

При этом рассказы о точных планах нападения звучат не только из Пентагона, но и из Белого дома. О том, как «Россия будет нападать», рассказала на днях представитель администрации Байдена Джен Псаки. По ее мнению, уже сейчас Россия действует через социальные сети и «раскалывает украинское общество», особенно «ложной информацией о нарушении прав человека на Украине».

«Агенты влияния (российские. — Прим. ФАН) делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека на Украине и усилении воинственных настроений украинских лидеров», — заявила чиновница.

wikipedia.org / The White House / Public Domain

По словам госпожи Псаки, эта информационная волна должна вызвать некие события, возможно, беспорядки и прочие силовые провокации, которые станут поводом к вводу российских войск.

Стоит рассказать подробнее и о том, какими методами формируется из нашей страны «образ врага». Недавно на Украину была совершена массированная кибератака, в которой журналисты издания практически прямым текстом обвинили именно Россию. Они пытались найти некие подтверждения своего мнения в словах высокопоставленных европейских чиновников, в частности весьма нетривиально интерпретируя заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля:

«Главный европейский дипломат Жозеп Боррель почти не сомневался в том, кто, по его мнению, стоит за нападением, заявив: "Трудно сказать, кто стоит за этим. Я не могу никого винить, поскольку у меня нет доказательств, но мы можем представить"».

То есть европейский чиновник прямо заявляет, что он ничего не знает и не может никого винить, но CNN пишет, что он «почти не сомневается». Это четко показывает, на чем и как выстроена вся версия «грядущего российского вторжения» — на слухах, сплетнях и чудовищных информационных передергиваниях.

А параллельно Bloomberg на своих страницах рисует из российского президента Владимира Путина какого-то средневекового феодала. К примеру, колумнист издания Андреас Клут, характеризуя позицию главы РФ по поводу гарантий безопасности, пишет:

«Именно этого — исключительной геополитической зоны без влияния соперников — и потребовал президент России Владимир Путин. […] В совокупности получается шантаж всего «Запада» и насмешка над жалкими остатками международного порядка, основанного на правилах. Верните мне мою вотчину, говорит он, или я нападу».

Если говорить о «провокации на Украине», то интересно в этом контексте звучат слова российского министра обороны Сергея Шойгу, который сообщил, что ее действительно готовили. Только не некие «российские агенты влияния», а представители американских частных военных компаний. Не исключено, что с применением химического оружия.

Но понятно, что эта версия не рассматривается в «приличном западном обществе», поскольку главный агрессор назначен. Правда, почему-то все не нападает.

kremlin.ru / Администрация президента России

С другой стороны, нельзя не отметить, что в некоторых европейских изданиях пишут про «чудовищные планы о войне» уже не Москвы, а Вашингтона. Так, Mysl Polska отмечает, что именно США хотят «стравить Россию с Украиной» в военном конфликте и именно поэтому они сели за стол переговоров с РФ. Впрочем, куда важнее здесь то, что и эта версия зиждется на железобетонной уверенности, что «война будет».

Нельзя не отметить публикацию по итогам переговоров в итальянской Corriere della Sera, в которой сообщается, что «Россия и Китай зажали Европу в тиски». Автор также уверен в военном конфликте:

«Если падет Украина, то Европа увидит российские войска у своих границ».

Здесь можно приводить еще множество примеров, но думается, что и этого достаточно для понимания масштабов истерики в Европе и США в плане поисков тайных смыслов и коварных идей вокруг Украины и предполагаемого военного конфликта.

И, естественно, все забывают, что военная доктрина РФ не предполагает наступательных и экспансионистских военных действий. В этом стратегическом документе прямо говорится:

«Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, — важнейшая задача Российской Федерации».

Кажется, если на Западе это кто-то и знает, то предпочитает не замечать, потому что общественный страх — это удобный рычаг для манипуляции массовым сознанием. А Россия как «враг» — это уже давно привычная тема для западных политиков и СМИ в рамках подобных манипуляций.

И все же, невзирая на эти странные призывы к войне, а они прямо прочитываются между строк всех этих панических публикаций и заявлений, хочется надеяться, что здравый смысл и дипломатический подход возобладают. Внушает некоторые надежды на это и тот факт, что, несмотря на ряд принципиальных разногласий, представители России и НАТО по итогам переговоров выразили надежду на продолжение диалога.