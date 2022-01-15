В российском МИД подтвердили информацию о визите председателя ОБСЕ Рау в Москву

Москва, 15 января. Председатель ОБСЕ Збигнев Рау запланировал визит в Москву в середине февраля. Эту информацию подтвердили в российском МИД.

Внешнеполитическое ведомство Польши, руководителем которой является Рау, распространило сведения о поездке министра в Россию. Глава МИД намерен приехать в Москву 15 февраля, уточнили в пресс-службе структуры.

Министерство в России также подтвердило планы Рау.

«Запланирован», — передает комментарий МИД РИА Новости.

В рамках визита Рау также намерен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. До этого дипломат посетит Украину и США, сообщалось в польском ведомстве.