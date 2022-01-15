Мошенники стали получать доступ к кабинетам на «Госуслугах» через QR-коды

Москва, 15 января. Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Аферисты представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и через QR-коды получают доступ к личному кабинету граждан, пишет «Коммерсантъ».

Злоумышленники просят людей продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Этот код нужен мошенникам для доступа в личный кабинет жертвы. Далее они могут использовать данные гражданина для оформления кредитов или для других противоправных схем, объяснил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Для защиты личных кабинетов на портале «Госуслуги» следует использовать двухфакторную аутентификацию, отметил эксперт. Также стоит отказаться от общения по входящим звонкам и в случае сомнений уточнить, как связаться со звонившим человеком или другим представителем сервиса.

Банк России предложил ввести сервис «второй руки» для всех жителей страны. Согласно идее, клиент кредитной организации сможет назначить помощника для одобрения своих финансовых онлайн-операций, чтобы защититься от мошенников.