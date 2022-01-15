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Первую ракетку мира Джоковича перевели в отель для мигрантов

Спорт
Первую ракетку мира Джоковича перевели в отель для мигрантов
Global Look Press  /  Patrick Hamilton/Keystone Press Agency

Мельбурн, 15 января. Лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новака Джоковича перевели в отель для мигрантов после повторного задержания в Австралии.

Сербского теннисиста Новака Джоковича перевели в специальный отель для мигрантов, где 34-летний спортсмен будет находиться до судебного заседания. Журналистка Лана Мерф сообщила в Twitter-аккаунте, что во время вынужденного переезда 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» выглядел спокойно. На входе в отель Джоковича встретили поприветствовали многочисленные журналисты и группа активистов-беженцев. Слушание по делу теннисиста состоится завтра в 1:30 по московскому времени.

Накануне Джоковичу, который прилетел в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса, во второй раз аннулировали визу. Лучшего теннисиста мира могут депортировать из страны, в связи с чем серб пропустит турнир «Большого шлема» в Мельбурне.

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