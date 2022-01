В Бразилии изъяли рекордные объемы кокаина в 2021 году

Бразилиа, 15 января. Власти Бразилии изъяли рекордный объем кокаина в 2021 году — более 21 тонны. Об этом сообщает министерство юстиции и общественной безопасности страны.

По данным Национальной программы по вопросам безопасности границ (Vigía), за прошлый год объем конфискаций наркотического вещества в южноамериканском государстве вырос на 125% по отношению к тому же периоду в 2020 году, когда были изъяты лишь 8 тонн. По сравнению с 2019 годом данный рост составляет 800%.

Деятельность органов безопасности нанесла наркоторговцам ущерб в 112 млн долларов. В 2020 году эта сумма была в три раза меньше.

В докладе отмечается, что большинство конфискаций было осуществлено в западно-центральных районах страны — около 12 тонн. В штате Мату-Гроссу в результате только одной операции было обнаружено более одной тонны кокаина.

В целом, в 2021 году власти Бразилии нанесли преступникам ущерб в более чем 361 млн долларов благодаря изъятию 560 тонн наркотиков, 35 млн пачек сигарет, а также судов, транспортных средств и других контрабандных товаров.

Программа Vigía проводится в 14 штатах с целью усиления борьбы против преступности путем осуществления операций и профессиональной подготовки.

