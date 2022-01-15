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Волочкова заявила о желании создать семью с настоящим мужчиной

  /   Обновлено: 15 января 2022 12:41
Шоу-бизнес
Волочкова заявила о желании создать семью с настоящим мужчиной
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 15 января. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова призналась, что хотела бы построить серьезные отношения с настоящим мужчиной. Бывшая артистка Большого театра мечтает не просто о романе, а о создании семьи.

Королеве шпагатов не удается построить долговременные отношения в последние годы. Знаменитость рассказала порталу Teleprogramma.pro, что с конца лета встречалась с возлюбленным по имени Олег, однако этот роман завершился. Через несколько месяцев у Волочковой появились другие любовные отношения, но звезда мечтает о большем.

«Я хочу встретить настоящего человека и создать с ним семью и пройти большой, настоящий, солнечный путь. Он живет на этой планете и, возможно, даже следит за мной. Пока мы не встретились, но это обязательно произойдет», — поделилась балерина.

Артистка считает себя сильной женщиной, с которой мужчине непросто находиться рядом. По мнению знаменитости, представителям сильного пола проще с «недоразвитыми кошелками», которые будут сидеть и молчать, поскольку их всегда можно «послать подальше». С ней же мужчинам нужно выстраивать отношения другого уровня, так как она прошла сложный путь, утверждает Волочкова.

Недавно балерина закрутила роман с бизнесменом Сергеем, с которым познакомилась на шоу «Давай поженимся!», и улетела с новым избранником на Мальдивы. Артистка сняла видео с возлюбленным в спальне и показала эти кадры подписчикам.

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Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова заявила о желании создать семью с настоящим мужчиной
волочкова балерина знаменитости
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