Эксперт Тарасов советует во время инфляции покупать ОФЗ с фиксированным доходом

Москва, 15 января. Деньги от скачков инфляции, которые ожидаются во второй половине 2022 года, спасут вложения в ОФЗ с фиксированным доходом. Об этом РИА Новости заявил финансовый эксперт-аналитик, менеджер продуктов компании «Винвестор» Андрей Тарасов.

Эксперт посоветовал для сохранения денег вкладывать их в покупку ОФЗ с фиксированным доходом и сформировать диверсифицированный портфель. Покупки следует делать после анализа всех рисков. Следует иметь в виду, что кризис в Турции и геополитическая напряженность могут повлиять на российские активы.

Тарасов обратил внимание инвесторов, что ОФЗ-26223 до 24 февраля 2024 года предлагает доходность к погашению 9,52%, облигации АФК «Система» выпуска 12 гарантируют доход 10,73% к погашению в октябре 2024 года. Облигации «Уралкалия» выпуска 6 могут принести доход 10,46% к февралю 2024 года.

«На фоне глобальной войны центробанков (в том числе и Банка России) против инфляции теряют привлекательность флоатеры. Интересны для покупки облигации надежных эмитентов с фиксированным купоном. Покупка таких бумаг — хороший шанс получить привлекательную реальную доходность на горизонте 2-3 лет, так как в ближайшие год-два в России есть предпосылки для снижения инфляции и ключевой ставки», — отметил Тарасов.

Формированию сбалансированного портфеля могут способствовать просевшие в стоимости российские «голубые фишки», а такие акции китайских технологических компаний. Благодаря снижению их стоимости есть возможность купить акции дешевле, чем раньше.

В ноябре 2021 года в 2 раза увеличился отток иностранных инвесторов-нерезидентов страны в российские ОФЗ.