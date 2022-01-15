Политолог Шимов предложил России создать из ОДКБ оборонный альянс в противовес НАТО

Минск, 15 января. Россия может вразумить НАТО, если превратит Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в мощный военно-политический альянс. Об этом заявил белорусский политолог Всеволод Шимов.

Переговоры между МИД РФ и делегаций от НАТО так и не увенчались консенсусом. Стороны сошлись лишь на том, что Москва восстановит работу российского представительства в Брюсселе. Оценивая переговорный потенциал, белорусский политолог Всеволод Шимов заявил, что лучшим решением для Москвы были бы не дебаты, а превращение ОДКБ в аналог НАТО.

В интервью Украине.ру политолог отметил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане уже продемонстрировала Западу внушительный потенциал стран-участниц договора.

«Это действительно стало бы сигналом, что вокруг России формируется устойчивый военно-политический блок», — подчеркнул эксперт.

Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по запросу властей 6 января, когда Нур-Султан отчаялся подавить массовые беспорядки усилиями собственных силовых структур. Крупные протесты на западе страны после Нового года переросли в погромы.

Прибывшие в страну миротворцы быстро сумели взять под свою охрану социально значимые объекты. Уже 11 января власти республики сообщили, что ситуация с безопасностью была восстановлена. С 13 января режим ЧС отменили в трех областях.