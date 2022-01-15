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Солист Depeche Mode Дейв Гаан рассказал о своем сольном альбоме Imposter

Общество
Солист Depeche Mode Дейв Гаан рассказал о своем сольном альбоме Imposter
Global Look Press  /  Corrado Iorfida/ZUMAPRESS.com

Москва, 15 января. Фронтмен британской рок-группы Depeche Mode Дейв Гаан заявил, что работа над сольным альбомом Imposter открыла в нем «новые чакры».

Последний тур группы был очень утомительным для Гаана. В какой-то момент музыкант подумал, что окончательно «выгорел». Однако появление Imposter говорит об обратном.

«Я подумал: «Ничего себе, а я все еще могу получать удовольствие от занятий музыкой и жить в гармонии со своим голосом!»» — поделился артист с «Известиями».

На Гаана сильно повлияло творчество Дэна Пенна и Боба Дилана. В новой пластинке слышится звучание этих музыкантов.

Группа Depeche Mode появилась в начале восьмидесятых в Британии. В 2020-м коллектив попал в американский «Зал славы рок-н-ролла».

Ранее сообщалось, что в Австралии музыкальный чарт возглавил альбом с пением птиц. Голоса лесных жителей записал звукорежиссер Дэвид Стюарт.

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музыка depeche mode альбом
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