Солист Depeche Mode Дейв Гаан рассказал о своем сольном альбоме Imposter

Москва, 15 января. Фронтмен британской рок-группы Depeche Mode Дейв Гаан заявил, что работа над сольным альбомом Imposter открыла в нем «новые чакры».

Последний тур группы был очень утомительным для Гаана. В какой-то момент музыкант подумал, что окончательно «выгорел». Однако появление Imposter говорит об обратном.

«Я подумал: «Ничего себе, а я все еще могу получать удовольствие от занятий музыкой и жить в гармонии со своим голосом!»» — поделился артист с «Известиями».

На Гаана сильно повлияло творчество Дэна Пенна и Боба Дилана. В новой пластинке слышится звучание этих музыкантов.

Группа Depeche Mode появилась в начале восьмидесятых в Британии. В 2020-м коллектив попал в американский «Зал славы рок-н-ролла».

Ранее сообщалось, что в Австралии музыкальный чарт возглавил альбом с пением птиц. Голоса лесных жителей записал звукорежиссер Дэвид Стюарт.