«Обсуждать нечего, такие картины нужны!»: генерал-полковник Лабутин о значении фильма «Гранит»

В воспитании подрастающего поколения важную роль играет патриотическое кино, снятое с учетом особенностей сегодняшнего дня. Таким мнением поделился в беседе с ФАН заместитель председателя Совета почетных граждан Ленинградской области, генерал-полковник в отставке Павел Лабутин.

В связи с выходом патриотического фильма «Гранит» о российских инструкторах собеседник издания рассказал о своем отношении к лентам такого плана.

«Я считаю, это даже не подлежит обсуждению. Это необходимо, при чем с учетом особенностей сегодняшнего дня! Мое поколение воспитано на старых фильмах. Мы старались подражать героям этих картин», — сообщил генерал-полковник в отставке.

Павел Лабутин также отметил, что воспитание достойных граждан своей страны — нелегкий труд.

«Я всю жизнь как военный занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Я отвечал за всех, будучи на разных должностях: командир танкового взвода, командир танковой роты, командир танкового батальона, командир танкового полка, командир танковой дивизии. Есть хорошая пословица — «Порой нужен один миг, чтобы стать героем, но необходима целая жизнь, чтобы стать достойным человеком», — пояснил собеседник ФАН.

кадр из фильма «Гранит» /

В завершение он подчеркнул, что, на его взгляд, наряду с киноискусством вопросы патриотического воспитания должны находиться на одном из первых мест и в других сферах нашей жизни.

«В армии есть система воспитания, но этого мало. Мы вырвали солдата из гражданской среды, от каких-то черт мы его избавили, но потом он попадает обратно в прежнюю жизнь. Поэтому нужна комплексная система. Какая система у нас создана для того, чтобы заниматься семьей? Я бы уделил семье очень много внимания. Это основа построения общества», — подытожил почетный гражданин Ленинградской области.

Ранее генерал-майор Николай Тутрин в беседе с ФАН указал на недостаток в нашей стране патриотического кино наподобие «Гранита». Картины такого плана собеседник призвал показывать по всем телевизионным каналам.