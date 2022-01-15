Минск, 15 января. Организаторы массовых беспорядков в Казахстане хотели дестабилизировать обстановку по периметру России. Такими мыслями поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с миротворческим контингентом, который завершил миссию в республике.

Белорусский лидер убежден, ситуация в Казахстане была направлена на ослабление России. В ходе заседания Лукашенко отметил успех миротворческой миссии ОДКБ.

«Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центрально-азиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника», — процитировали президента на его официальном сайте.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что вывод миротворческого контингента из страны начнется 13 января. Процесс может продлиться до десяти дней.