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Белгородская пенсионерка отметила юбилей и попала в Книгу рекордов России в 12-й раз

Общество

Мария Колтакова стала живым воплощением фразы «Возраст — не помеха». Женщина отметила свой 100-летний юбилей очередным рекордом.

Жительница Белгорода родилась 14 января 1922 года. Пенсионерка всегда отличалась активной жизненной позицией и прославилась на всю страну.

Женщина установила 12 рекордов России, уже находясь в преклонном возрасте. В 93 года она прыгнула с парашютом, в 95 — летала на дельтаплане, в 96 — каталась на картинге, а в 99 — научилась управлять танком Т-72Б.

В свой юбилей Мария Денисовна вновь продемонстрировала удивительные возможности своего организма. Пенсионерка простояла на гвоздях 100 секунд, что сделало ее абсолютной чемпионкой среди ровесниц.

Рекорд был зафиксирован в присутствии губернатора Белгородский области Вячеслава Гладкова и мэра города Антона Иванова. Мария Колтакова также получила из их рук медаль за заслуги I степени.

Политики поблагодарили пенсионерку за ее деятельность во времена Великой Отечественной войны. Участница Курской битвы на себе вытащила более 300 раненых солдат с поля боя.

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Все новости / Общество / Белгородская пенсионерка отметила юбилей и попала в Книгу рекордов России в 12-й раз
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