Митинг сторонников Трампа в Техасе состоится 29 января

Вашингтон, 15 января. Бывший американский президент Дональд Трамп намерен провести митинг для своих сторонников в Техасе 29 января. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Уточняется, что мероприятие состоится в населенном пункте Конро.

«Президент Дональд Дж. Трамп, 45-й президент США, проведет митинг в Конро в штате Техас в субботу 29 января 2022 года, в 19:00 по Центральноамериканскому времени», — сказано в сообщении.

Как стало известно, ближайший митинг для сторонников Трамп организует 15 января. Мероприятие бывшего президента проведут в штате Аризона. По словам бывшего президента, он расценивает этот митинг в качестве альтернативы пресс-конференции, которую он хотел провести по случаю годовщины «штурма» Капитолия США.