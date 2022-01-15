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Митинг сторонников Трампа в Техасе состоится 29 января

  /   Обновлено: 15 января 2022 12:20
Политика
Митинг сторонников Трампа в Техасе состоится 29 января
Prt Scr youtube.com  /  The White House

Вашингтон, 15 января. Бывший американский президент Дональд Трамп намерен провести митинг для своих сторонников в Техасе 29 января. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Уточняется, что мероприятие состоится в населенном пункте Конро.

«Президент Дональд Дж. Трамп, 45-й президент США, проведет митинг в Конро в штате Техас в субботу 29 января 2022 года, в 19:00 по Центральноамериканскому времени», — сказано в сообщении.

Как стало известно, ближайший митинг для сторонников Трамп организует 15 января. Мероприятие бывшего президента проведут в штате Аризона. По словам бывшего президента, он расценивает этот митинг в качестве альтернативы пресс-конференции, которую он хотел провести по случаю годовщины «штурма» Капитолия США.

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