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Антониу Гутерреш заявил, что ООН работает над организацией выборов в Ливии
Весь мир
Антониу Гутерреш заявил, что ООН работает над организацией выборов в Ливии
wikipedia.org  /  Chatham House / CC BY 2.0

Нью-Йорк, 15 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международная организация тесно сотрудничает с политическими партиями Ливии, чтобы как можно скорее провести президентские и парламентские выборы, запланированные ранее на 24 декабря прошлого года.

Его специальный советник Стефани Уильямс организовала ряд встреч с представителями Запада, Востока и Юга североафриканского государства. Ее усилия направлены на то, чтобы «продвинуть дело вперед».

«Работа ведется со всеми сторонами. Создание законных институтов в Ливии является важным элементом для обеспечения безопасности и разработки новой дорожной карты, которая позволит провести выборы как можно скорее, в частности, до конца июня», — подчеркнул Антониу Гутерреш.

В начале недели Стефани Уильямс в интервью телеканалу CNN заявила о важности проведения голосования в североафриканском государстве до середины 2022 года. В ультимативной форме она призвала переходное Правительство национального единства реализовать всеобщие выборы до конца июня.

Ливийские чиновники и эксперты раскритиковали выступление спецсоветника генсека ООН. Они обвинили ее во вмешательстве во внутренние дела страны и провале процесса политического урегулирования. Президент ФЗНЦ Максим Шугалей также считает, что американка причастна к срыву плебисцита.

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