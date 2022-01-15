Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 13:44
13:42
Происшествия
Правоохранители ведут поиски без вести пропавшей 16-летней школьницы в Кузбассе
13:40
Общество
Белгородская пенсионерка отметила юбилей и попала в Книгу рекордов России в 12-й раз
13:38
Шоу-бизнес
Светлана Лобода пьет на отдыхе шампанское стоимостью до 220 тысяч рублей за бутылку
13:37
Общество
Певицу Алену Апину выписали из больницы после операции
13:36
Происшествия
Следствие просит московский суд арестовать еще троих хакеров из REvil
13:32
Политика
Политолог Погребинский допустил отказ Украины от русофобии после переговоров России и США
13:31
Общество
Путин поручил доработать проект о COVID-сертификатах с соблюдением прав граждан
13:29
Происшествия
Иномарка насмерть сбила пенсионерку в сильную метель под Волгоградом
13:23
Общество
Больные с симптомами «Омикрона» появились в Дагестане после новогодних праздников
13:18
Политика
Американист Васильев: события в Казахстане разрушили планы США перед переговорами с РФ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Врач Гарика Мартиросяна показал снимок с комиком из клиники

Шоу-бизнес
Врач Гарика Мартиросяна показал снимок с комиком из клиники
instagram.com  /  @martirosian_official

Москва, 15 января. Комику и шоумену Гарику Мартиросяну, вероятно, потребовалась помощь врача. Юмориста заметили в специализированной медицинской клинике.

Похоже, у звезды Comedy Club возникли некие проблемы со здоровьем. На это указывает снимок Мартиросяна из клиники, который опубликовал его врач в соцсетях. Доктор, сфотографировавшийся со знаменитостью, специализируется на лечении межпозвоночных грыж без операций, передает kp.ru.

Несмотря на предполагаемые трудности со здоровьем, комик удивил пользователей соцсетей внешним видом. На снимке с врачом шоумен выглядит свежим и помолодевшим.

Ранее Гарик Мартиросян поделился мнением о самых смешных комиках. Он признался, что среди юмористов ставит на первое место своего коллегу Гарика Харламова. По словам шоумена, комик, известный под прозвищем Бульдог, обладает некоей магией в юморе.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Врач Гарика Мартиросяна показал снимок с комиком из клиники
мартиросян комик знаменитости
Комментировать