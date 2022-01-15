Врач Гарика Мартиросяна показал снимок с комиком из клиники

Москва, 15 января. Комику и шоумену Гарику Мартиросяну, вероятно, потребовалась помощь врача. Юмориста заметили в специализированной медицинской клинике.

Похоже, у звезды Comedy Club возникли некие проблемы со здоровьем. На это указывает снимок Мартиросяна из клиники, который опубликовал его врач в соцсетях. Доктор, сфотографировавшийся со знаменитостью, специализируется на лечении межпозвоночных грыж без операций, передает kp.ru.

Несмотря на предполагаемые трудности со здоровьем, комик удивил пользователей соцсетей внешним видом. На снимке с врачом шоумен выглядит свежим и помолодевшим.

Ранее Гарик Мартиросян поделился мнением о самых смешных комиках. Он признался, что среди юмористов ставит на первое место своего коллегу Гарика Харламова. По словам шоумена, комик, известный под прозвищем Бульдог, обладает некоей магией в юморе.