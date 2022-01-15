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Байден подведет итоги первого года на посту президента США

Весь мир
Байден подведет итоги первого года на посту президента США
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 15 января. Белый дом анонсировал десятую пресс-конференцию президента Джо Байдена, на которой он подведет итоги первого года работы. Мероприятие состоится 19 января, об этом сообщает CBS News.

Ожидается, что на повестке дня будут вопросы по промежуточным итогам борьбы с пандемией COVID-19, состоянию инфраструктурного плана и высоким темпам инфляции.

«Мы с нетерпением ждем встречи с вами, и президент ждет возможности обратиться непосредственно к американскому народу», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

СМИ отмечают, что за первый год работы Байден провел девять пресс-конференций, три из которых — совместно с иностранными лидерами. Для сравнения, экс-президент Дональд Трамп за первый год 21 раз выступил лично перед журналистами, а его предшественник Барак Обама — 16.

Накануне, 14 января, Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации.

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Все новости / Весь мир / Байден подведет итоги первого года на посту президента США
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