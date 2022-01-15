Байден подведет итоги первого года на посту президента США

Вашингтон, 15 января. Белый дом анонсировал десятую пресс-конференцию президента Джо Байдена, на которой он подведет итоги первого года работы. Мероприятие состоится 19 января, об этом сообщает CBS News.

Biden to hold news conference on Wednesday capping his first year in office

https://t.co/eGMB1VRFG8 — CBS News (@CBSNews) January 14, 2022

Ожидается, что на повестке дня будут вопросы по промежуточным итогам борьбы с пандемией COVID-19, состоянию инфраструктурного плана и высоким темпам инфляции.

«Мы с нетерпением ждем встречи с вами, и президент ждет возможности обратиться непосредственно к американскому народу», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

СМИ отмечают, что за первый год работы Байден провел девять пресс-конференций, три из которых — совместно с иностранными лидерами. Для сравнения, экс-президент Дональд Трамп за первый год 21 раз выступил лично перед журналистами, а его предшественник Барак Обама — 16.

Накануне, 14 января, Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации.