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Чистая выручка от продажи нефти в Ливии превысила 4 млрд долларов за два месяца

Весь мир
Чистая выручка от продажи нефти в Ливии превысила 4 млрд долларов за два месяца
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 15 января. Чистая выручка Ливии от продажи сырой нефти, газа, конденсата и продуктов нефтехимии за ноябрь и декабрь 2021 года составила более 4,322 млрд долларов.

Это рекордные показатели для страны, обусловленные резким ростом мировых цен на энергоносители. На своей странице в Facebook Национальная нефтяная корпорация (ННК) сообщила, что доход за ноябрь 2021 года составил 2,111 млрд долларов.

Из них 1 млрд 968,2 млн пришлось на продажу сырой нефти, за ней следуют газ и конденсат, выручка от которых составила 92,335 млн долларов. Согласно заявлению ННК, в декабре компания получила самый высокий доход за год, составивший 2,211 млрд долларов. При этом 1,986 млрд принесли продажи сырой нефти, 120,37 млн — поставки газа и конденсата.

«В конце 2021-го зафиксировано восстановление, и мировые цены на энергоносители достигли самого большого годового прироста за пять лет благодаря выходу мировой экономики из состояния стагнации на фоне эпидемии коронавируса. Ожидается, что они продолжат расти, если не изменятся основные рыночные условия и не увеличатся глобальные инвестиции в разведку и переработку», — говорится в сообщении ННК.

Председатель совета директоров корпорации Мустафа Саналла подчеркнул при этом, что способность нефтяного сектора Ливии инвестировать и продвигать процесс модернизации инфраструктуры в обозримом будущем останется слабой, особенно в свете нехватки бюджетных средств.

«Департаменты, принимающие решения в стране, должны заниматься неиспользуемыми и поврежденными бюджетами и не закрывать глаза на безопасность наших нефтяных активов и важность их сохранения», — добавил Саналла.

Несколькими днями ранее власти североафриканской страны объявили о том, что сразу четыре месторождения возобновили свою работу. Добыча прекратилась в конце декабря на фоне действий сотрудников охраны объектов.

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нефть ливия
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