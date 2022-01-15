Лукашенко назвал события в Казахстане угрозами для всех стран постсоветского пространства

Минск, 15 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с миротворческим контингентом, который завершил миссию в Казахстане.

Глава государства отметил успех миротворцев в республике и назвал события в Казахстане попыткой внешнего вмешательства. Лукашенко считает, что произошедшее в стране является угрозой для всех государств постсоветского пространства.

«Мы понимаем, что события в братской нам республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве», — говорится в выступлении Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Главы государств обсудили вывод миротворцев ОДКБ из страны. Процедура будет происходить в течение десяти дней.