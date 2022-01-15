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Алжир назначил известного своей враждебностью к Марокко представителя в ООН

Весь мир
Алжир назначил известного своей враждебностью к Марокко представителя в ООН
pixabay.com/PD  / 

Алжир, 15 января. Алжир назначил нового представителя в Организации Объединенных Наций. Им стал известный своей враждебностью к Марокко дипломат Мухаммад Надир аль-Арбави.

Это произошло спустя всего несколько месяцев после смены состава МИД и назначения Рамтана Ламамры преемником Сабри Букадума на посту главы внешнеполитического ведомства АНДР. На протяжении последнего периода в свете региональной напряженности власти страны продолжают вносить серьезные изменения в свою дипломатию.

Два дня назад генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял верительные грамоты от нового посла Алжира. До него данный пост занимал Суфьян Мимуни, который теперь назначен представителем в Турции.

Мухаммад аль-Арбави служил ранее послом АНДР в Палестине, Египте и Лиге арабских государств. После возвращения в МИД Рамтана Ламамры он стал его правой рукой и участвовал во всех визитах в страны региона в составе делегации внешнеполитического ведомства.

Новый представитель Алжира в ООН известен своим враждебным отношением к Марокко. Данная позиция, в частности, прослеживается в его заявлениях и статьях, опубликованных международными СМИ. В одной из них, написанной в прошлом году, Аль-Арбави обвиняет Рабат в наличии «экспансионистских амбиций» по отношению к юго-восточным регионам Алжира, а также говорит о недобросовестности некоторых марокканских партий.

Примечательно, что возвращение Рамтана Ламамры на пост главы МИД в июне прошлого года стало полной неожиданностью для граждан североафриканской республики. Ранее он уже дважды занимал данный пост. Сразу после вступления в должность дипломат наметил главные задачи внешней политики, среди которых — превращение Алжира в регионального миротворца и регулятора международных конфликтов.

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