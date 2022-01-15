МО РФ: все десять самолетов с российскими миротворцами прибыли из Алма-Аты в Иваново

Москва, 15 января. Все десять самолетов с российским миротворческим контингентом из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыли из Алма-Аты в Иваново. Об этом рассказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, после приземления последнего самолета состоится торжественное мероприятие. Затем личный состав и техника отправится в пункт постоянной дислокации.

«Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Северный (г. Иваново)», — уточняется в сообщении.

Ситуация в Казахстане обострилась в начале 2022 года. Однако сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно отреагировать и стабилизировать обстановку в республике. Миротворческий контингент ОДКБ помог взять под охрану важные объекты в республике.

Силы организации успешно справились с выполнением задач в рамках миссии в Казахстане. Министр обороны Сергей Шойгу доложил главе РФ Владимиру Путину об итогах миротворческой операции.