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МО РФ: все десять самолетов с российскими миротворцами прибыли из Алма-Аты в Иваново

Армия
МО РФ: все десять самолетов с российскими миротворцами прибыли из Алма-Аты в Иваново
Prt Scr youtube.com  /  Сегодня

Москва, 15 января. Все десять самолетов с российским миротворческим контингентом из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыли из Алма-Аты в Иваново. Об этом рассказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, после приземления последнего самолета состоится торжественное мероприятие. Затем личный состав и техника отправится в пункт постоянной дислокации.

«Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Северный (г. Иваново)», — уточняется в сообщении.

Ситуация в Казахстане обострилась в начале 2022 года. Однако сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно отреагировать и стабилизировать обстановку в республике. Миротворческий контингент ОДКБ помог взять под охрану важные объекты в республике.

Силы организации успешно справились с выполнением задач в рамках миссии в Казахстане. Министр обороны Сергей Шойгу доложил главе РФ Владимиру Путину об итогах миротворческой операции.

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Казахстан миротворцы одкб российские миротворцы
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