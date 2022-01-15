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Анна Седокова спровоцировала слухи о расставании с Янисом Тиммой

Шоу-бизнес
Анна Седокова спровоцировала слухи о расставании с Янисом Тиммой
instagram.com  /  @annasedokova

Майами, 15 января. Бывшая участница украинской поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в Instagram серию Stories, в которых намекнула на разрыв с супругом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Седокова призналась подписчикам, что оказалась «на грани» и чуть не совершила одну из самых больших ошибок. По словам артистки, «ее прошлая версия» покинула бы отель в Майами еще ночью. Но вместо этого исполнительница вышла на прогулку по побережью.

«В процессе беседы с собой я выяснила, что предъявлять в этой жизни могу исключительно себе. А потом я увидела женщину своей мечты. Я поняла, что именно она и есть моя внутренняя свобода. Я развернулась и пошла домой. Но оказалось, что он уже собрал вещи», — призналась Седокова.

Анна Седокова спровоцировала слухи о расставании с Янисом Тиммой
Prt Scr instagram.com / @annasedokova

Исполнительница так и не раскрыла подробностей, что произошло между нею и Тиммой. Пользователи теряются в догадках — как закончилась эта ссора.

Экс-солистка «ВИА Гры» является супругой баскетболиста с 2020 года. Ради артистки спортсмен оставил свою первую жену и ребенка. Ранее Седокова говорила о своем желании снова стать мамой. Сейчас она воспитывает троих детей от разных мужей.

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тимма седокова певица
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