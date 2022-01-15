Журналист NYT Бейнарт: США давно предали принципы демократии

Вашингтон, 15 января. США осуждают страны, которые по их примеру строят внешнюю политику по принципу сфер влияния. На это указал журналист The New York Times Питер Бейнарт.

Автор публикации упрекнул американских политиков в лицемерии, так как на фоне переговоров с Россией о безопасности они соблюдают так называемую «доктрину Монро».

«США проводят политику "сфер влияния" в своем полушарии уже почти 200 лет, еще с тех пор как президент Джеймс Монро в седьмом ежегодном послании конгрессу заявил, что Соединенные Штаты "должны рассматривать любые попытки" иностранных держав "распространить свое влияние на любую часть этого полушария как опасные посягательства на наш мир и безопасност"ь», — пишет Бейнарт.

Он напомнил, что бывшая администрация США считала «доктрину Монро» актуальной. Окружение нынешнего президента Джо Байдена тоже явно не стремится прекратить экономическое давление на страны, находящиеся в сфере влияния Белого дома. Это предает принципы демократии, уверен журналист.

Ранее стало известно, что рейтинг Байдена резко упал в начале 2022 года.