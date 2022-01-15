Кадыров занял первое место в рейтинге позитивных упоминаний в социальных сетях

Москва, 15 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров стал лидером по доле позитивных упоминаний в социальных сетях. Об этом сообщил Центр политической конъюнктуры (ЦПК), который проанализировал отношение пользователей к руководителям регионов.

Согласно полученной информации, доля позитивных упоминаний Кадырова в социальных сетях составила 71,5%, передает «Чечня Сегодня». Вслед за ним идет глава Тульской области Алексей Дюмин. Третье место занял руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Последние строчки в рейтинге заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель Томской области Сергей Жвачкин.

Стоит отметить, что Кадыров также лидирует среди глав регионов по упоминаемости в социальных сетях за декабрь.

«Ожидалось, что и в декабре 2021 года пользователи российских социальных сетей потеряют интерес к властям всех уровней, в том числе и региональным, однако в последний месяц ушедшего года ЦПК фиксирует резкий всплеск интереса к действиям глав регионов», — сказано в сообщении.

Рамзан Кадыров ранее заявил о выполнении задач по нацпроектам в Чечне более чем на 90%. По его словам, итоги социально-экономического развития республики в 2021 году превзошли все ожидания.