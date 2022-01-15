Рост стоимости ипотечных ставок в России может стабилизироваться весной 2022 года

Москва, 15 января. Ипотечный рынок России переживает переходный период, сообщает издание Life.

Некоторые банки уже подняли ставки по ипотеке. Те, которые пока этого не сделали, планируют увеличение ставок в феврале 2022 года.

Эксперт Сергей Нюхалов уверен, что размер ипотечных ставок стабилизируется во второй половине весны на уровне 11-12%. Это приведет к временному снижению спроса на покупку жилья, однако серьезного урона рынку новостроек все же не нанесет. Люди продолжат приобретать жилье, используя меры государственной поддержки.

Банки ужесточат требования к заемщикам. Стоимость квартир продолжит расти даже несмотря на то, что спрос на них упадет. На это повлияет подорожание строительства, связанное с ростом стоимости стройматериалов. Когда ставки по ипотеке снова начнут уменьшаться, у людей вырастет покупательская способность и они начнут активнее покупать жилье.

Банк «Открытие» поинтересовался у россиян, какую ставку по ипотеке они считают справедливой. Из числа опрошенных 55% считают, что это ставка на уровне 1-5% годовых.