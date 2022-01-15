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YouTube-канал Like Nastya принес семилетней россиянке 28 млн долларов за 2021 год

Шоу-бизнес
YouTube-канал Like Nastya принес семилетней россиянке 28 млн долларов за 2021 год
pixabay.com

Москва, 15 января. Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская, прославившаяся благодаря YouTube-каналу Like Nastya, попала в рейтинг богатейших блогеров по версии Forbes. По оценке издания, девочка заработала 28 миллионов долларов за 2021 год.

Юная уроженка России оказалась на шестой строчке мирового рейтинга самых высокооплачиваемых блогеров. Радзинская обошла Райана Кадзи, известного по каналу Ryan’s World.

«Семилетняя девочка, эмигрировавшая из России вместе со своими родителями, привлекла 85,7 миллиона подписчиков на свой канал Like Nastya, где она рассказывает о своей жизни в прозаических эпизодах», — отмечают составители рейтинга.

Девочка-миллионерша родилась в Краснодаре 27 января 2014 года. При рождении ей поставили диагноз детский церебральный паралич, однако к двум годам малышки стало понятно, что ребенок развивается нормально.

В 2016 году родители Радзинской создали YouTube-канал, предварительно продав свои бизнесы. Поначалу темой канала была распаковка игрушек, но это не принесло девочке большого успеха. Позднее на канале стали показывать обзоры парков развлечений из разных стран. В 2018 году Like Nastya и ее родители переехали в США.

Ранее Forbes составил рейтинг наиболее разбогатевших в 2021 году российских миллиардеров. Например, состояние создателя Telegram Павла Дурова выросло почти на 14 миллиардов долларов.

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youtube блогер like nastya
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