Повышение тарифа запланировали в компании «Газпром Армения»

Ереван, 15 января. «Газпром Армения» выступила за увеличение тарифа для потребителей энергии на 6%, о чем указывается в сообщении армянской Комиссии по регулированию общественных услуг.

Поставки природного газа для армянских потребителей планируют поднять в цене в структуре «Газпром Армения». До этого организация обратилась в КРОУ с просьбой пересмотреть текущий тариф.

Известно, что «Газпром Армения» хочет определить единый тариф в размере 282,6 доллара. Это равняется примерно 135,649 тыс. драм за тысячу «кубов» при низшей теплотворности сырья в 8,5 тыс. ккал/кубический метр.

«Согласно предложению компании, рост средневзвешенного тарифа по отношению к действующему (266,71 доллара или 128 020,7 драма за тысячу кубометров) рассчитан в размере 6% и подлежит корректировке в зависимости от фактической теплотворности природного газа», — поясняют в комиссии.

Предполагается, что теперь ответственные организации проведут необходимые расчеты и обсудят предлагаемые нововведения с заинтересованными сторонами. Руководитель КРОУ Гарегин Баграмян ранее отмечал, что базовый тариф в 165 долларов за тысячу куб. м. (ценник за голубое топливо на границе) должен оставаться неизменным на протяжении десяти лет.

В декабре вице-премьер Армении Мгер Григорян уточнял, что стоимость российского природного газа для республики в 2022 году останется прежней.