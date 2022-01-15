В Колумбии зарегистрировали рекордное количество заражений COVID-19

Богота, 15 января. Министерство здравоохранения Колумбии зарегистрировало 34 тысячи случаев заболевания коронавирусом — это самый высокий показатель с начала пандемии в 2020 году.

Прежний рекорд зафиксирован 26 июня 2021-го, когда были подтверждены 33 тысячи заражений.

Este viernes se reportaron 34.923 nuevos casos de covid-19 en Colombia cifra récord de desde que empezó la pandemia. Sin embargo las hospitalizaciones y la ocupación de camas UCI permanecen estables. pic.twitter.com/HD9pWfB1dm — Radio 1040AM Popayán (@radio1040am) January 15, 2022

Согласно докладу минздрава страны на 14 января, количество смертей (109 случаев) было самым высоким с 19 августа, когда зарегистрировано 120 летальных исходов.

Таким образом, с начала пандемии в Колумбии насчитывается 5,475 млн случаев заболевания и 130 тысяч смертей по причине СOVID-19.

На данный момент зафиксировано 137 тысяч активных заражений. Самый высокий показатель отмечается в Боготе, столице страны, с 8408 случаями, за ней следуют Антиокия — 4814, Валье-дель-Каука — 4642 и Боливар — 2555.

#VigilanciaGenómicaINS Monitoreo semanal de la presencia de #Ómicron en Colombia, en su quinta semana de circulación.???? pic.twitter.com/FCD6qWAN34 — Instituto Nacional de Salud???????? (@INSColombia) January 13, 2022

По мере распространения штамма «Омикрон», обнаруженного в Колумбии в декабре, в стране зарегистрирован всплеск заболеваемости. Органы здравоохранения подчеркивают необходимость соблюдения санитарных мер для пресечения дальнейшего распространения вируса, а также призывают население вакцинироваться.