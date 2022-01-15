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В Колумбии зарегистрировали рекордное количество заражений COVID-19

Весь мир
В Колумбии зарегистрировали рекордное количество заражений COVID-19
Global Look Press  /  Chepa Beltran/Keystone Press Agency

Богота, 15 января. Министерство здравоохранения Колумбии зарегистрировало 34 тысячи случаев заболевания коронавирусом — это самый высокий показатель с начала пандемии в 2020 году.

Прежний рекорд зафиксирован 26 июня 2021-го, когда были подтверждены 33 тысячи заражений.

Согласно докладу минздрава страны на 14 января, количество смертей (109 случаев) было самым высоким с 19 августа, когда зарегистрировано 120 летальных исходов.

Таким образом, с начала пандемии в Колумбии насчитывается 5,475 млн случаев заболевания и 130 тысяч смертей по причине СOVID-19.

На данный момент зафиксировано 137 тысяч активных заражений. Самый высокий показатель отмечается в Боготе, столице страны, с 8408 случаями, за ней следуют Антиокия — 4814, Валье-дель-Каука — 4642 и Боливар — 2555.

По мере распространения штамма «Омикрон», обнаруженного в Колумбии в декабре, в стране зарегистрирован всплеск заболеваемости. Органы здравоохранения подчеркивают необходимость соблюдения санитарных мер для пресечения дальнейшего распространения вируса, а также призывают население вакцинироваться.

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