Хабаровский кот собирает десятки миллионов просмотров благодаря своим музыкальным талантам

Обычная железная миска сделал кота из Хабаровска звездой Интернета. Персику уже предлагают международное сотрудничество, а сотни тысяч фанатов ждут новых роликов с ним.

В далеком 2012 году жительница Дальнего Востока Юлия Шарнина нашла на улице рыжего котенка. Она назвала малыша Персиком и поселила у себя дома.

Усатый рос, как и все его сородичи: клянчил еду у хозяев, баловался и сладко мурчал. Но через год его жизнь перевернула спонтанная покупка.

«Мы просто, не заморачиваясь, зашли в зоомагазин и решили обновить мисочку. Купили эту, металлическую. С этого момента начались музыкальные концерты», — вспомнила Юлия Шарнина.

С тех пор в хабаровской квартире, не переставая, звучит лязганье железа об пол. Хозяйка сначала подумала, что таким образом кот привлекал к себе внимание.

Потом Юлия заметила, что во время игры Персик прикрывает глаза и мурчит, и поняла: ему просто нравилось музицировать. Юлия решила начать снимать короткие ролики с питомцем и выкладывать их в соцсети.

«Тиктокером он стал у нас в марте прошлого года. Еще года даже нет страничке. Получилось случайно. Я решила: «Дай-ка попробую». Закинула три видео в TikTok. И одно из видео набрало 11 миллионов просмотров за сутки. Сейчас там 33 миллиона просмотров», — похвасталась женщина.

Видео с настойчивым музицированием Персика пришлись по вкусу пользователям Сети. У котика появились фанаты по всему миру, но больше всего он полюбился жителям Азии.

«Нам поступило предложение из Китая. Там соцсеть чисто китайская. Там фанаты есть, они ждут. Мы рассмотрели предложение», — заявила Юлия Шарнина.

Несмотря на бешеную популярность, Персик продолжает жить обычной кошачьей жизнью. Правда, питомец достаточно избирателен в еде, как и подобает настоящей знаменитости: кот очень любит оливки и маслины. Чтобы сократить количество концертов усатой звезды, хозяева решили время от времени использовать пластиковую миску.