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Трамп анонсировал первое выступление в этом году в Аризоне

Весь мир
Трамп анонсировал первое выступление в этом году в Аризоне
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Финикс, 15 января. Бывший президент Дональд Трамп анонсировал первое публичное выступление в этом году, оно пройдет в Аризоне. Об этом сообщает телеканал СBS News.

По данным СМИ, цель визита Трампа в Аризону — привлечь внимание к выборам губернатора и в сенат, которые пройдут в штате в ноябре. Ранее экс-президент поддержал телеведущую Кари Лейк, при этом он еще не выбрал кандидата в совещательный орган, который бы смог противостоять действующему демократу Марку Келли.

Ожидается, что Трамп во время самого выступления никого не поддержит и будет ждать праймериз, которые состояться в штате 2 августа, и только после этого примет решение.

«Аризона, Огайо, Миссури и Пенсильвания — все штаты, ситуация в которых намного сложнее. Там нет четкого кандидата, и мы могли бы позволить немного поиграть», — сказал советник экс-президента.

Демократы выиграли последние сенатские выборы в Аризоне, в том числе внеочередное голосование 2020 года, когда Марк Келли победил бывшего сенатора Марту Максалли на 2,4 очка.

В начале января один из сторонников Трампа — республиканец Джим Джордан — обвинил «комитет 6 января» в охоте на ведьм.

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