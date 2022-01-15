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Попкорн, творог и красный перец помогут избавиться от лишних килограммов

  /   Обновлено: 15 января 2022 11:27
Общество
Попкорн, творог и красный перец помогут избавиться от лишних килограммов
pixabay.com  /  oleg_mit

Абу-Даби, 15 января. Авторы портала Al Arabiya перечислили самые популярные продукты, употребление которых способствует быстрому похудению.

Для избавления от лишнего веса не нужно сидеть на строгих диетах, необходимо есть пищу, которая продлевает чувство сытости и способствуют улучшению пищеварения. Исследования показали, что одним из таких продуктов является попкорн. От висцерального жира поможет избавиться авокадо.

Благотворно влияет на организм жареный нут, а также фасоль и бобовые. В яблоках содержится много пищевых волокон и антиоксидантов, они оказывают жиросжигающий эффект. Яичный белок лечит ожирение и метаболический синдром. Употребление творога за полчаса до сна благотворно влияет на качество мышц, обмен веществ и общее состояние организма. Красный перец, сельдерей, огурец — эти овощи содержат много воды и мало калорий, клетчатка способствует чувству сытости.

Большое потребление воды, ограничение сахара, сливок в кофе и чае, а также минимизация потребляемого алкоголя поможет сбросить лишний вес. Худеющим стоит разбавлять 100-процентные фруктовые соки наполовину водой.

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