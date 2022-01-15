Правительство Казахстана освободило Карагаева с должности замглавы министерства энергетики

Нур-Султан, 15 января. Заместитель министра энергетики Казахстана Жумабай Карагаев освобожден от соответствующей должности. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

СМИ со ссылкой на источники ранее информировали, что замглавы ведомства задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Речь идет о резком увеличении стоимости сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области, что привело к напряженной ситуации в Казахстане.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее в МИД Казахстана заявили, что правоохранительные органы противостояли не мирным протестующим, а террористам. Кроме того, будет проведено расследование причин, которые привели к беспорядкам.