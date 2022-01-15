Айза Долматова посоветовала экс-супругу Бородиной обратиться к психологу

Москва, 15 января. Бизнесвумен и блогер Айза Долматова высказалась о новом романе бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной Омара Курбанова. По ее мнению, предприниматель ведет себя странно, ему нужна помощь специалиста.

Подписчики в Stories попросили Долматову дать свою оценку тому, что происходит в жизни Омарова. Предполагаемые отношения бизнесмена с косметологом Виолеттой многим кажутся хайпом. Оказалось, что блогер в этой ситуации полностью поддерживает Бородину.

«Ксюха слишком (слишком!) долго пыталась сохранить семью. Это самое важное понятие для нее. Хотя там человеку нужен специалист, большие проблемы, к сожалению. Жаль детей», — ответила бизнесвумен.

Prt Scr instagram.com / @aizalovesam

Долматовой не нравится поведение Омарова, который в последнее время активизировался на любовном поприще. Сначала он побывал на программе «Давай поженимся!», а затем поделился в соцсетях роликом с обнимающей его Виолеттой.

«Не ведитесь на жалкую попытку заработать деньги на всем этом театре абсурда. Это все печально и стыдно», — заметила Долматова.

Ранее Омаров обвинил Бородину в измене с его другом Трофимом Симищенко. По его словам, телеведущая встречалась с Симищенко, когда была его законной супругой. После своих громких заявлений бизнесмен улетел на отдых с новой пассией.