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Айза Долматова посоветовала экс-супругу Бородиной обратиться к психологу

Шоу-бизнес
Айза Долматова посоветовала экс-супругу Бородиной обратиться к психологу
instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 15 января. Бизнесвумен и блогер Айза Долматова высказалась о новом романе бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной Омара Курбанова. По ее мнению, предприниматель ведет себя странно, ему нужна помощь специалиста.

Подписчики в Stories попросили Долматову дать свою оценку тому, что происходит в жизни Омарова. Предполагаемые отношения бизнесмена с косметологом Виолеттой многим кажутся хайпом. Оказалось, что блогер в этой ситуации полностью поддерживает Бородину.

«Ксюха слишком (слишком!) долго пыталась сохранить семью. Это самое важное понятие для нее. Хотя там человеку нужен специалист, большие проблемы, к сожалению. Жаль детей», — ответила бизнесвумен.

Айза Долматова посоветовала экс-супругу Бородиной обратиться к психологу
Prt Scr instagram.com / @aizalovesam

Долматовой не нравится поведение Омарова, который в последнее время активизировался на любовном поприще. Сначала он побывал на программе «Давай поженимся!», а затем поделился в соцсетях роликом с обнимающей его Виолеттой.

«Не ведитесь на жалкую попытку заработать деньги на всем этом театре абсурда. Это все печально и стыдно», — заметила Долматова.

Ранее Омаров обвинил Бородину в измене с его другом Трофимом Симищенко. По его словам, телеведущая встречалась с Симищенко, когда была его законной супругой. После своих громких заявлений бизнесмен улетел на отдых с новой пассией.

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бородина омаров долматова
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