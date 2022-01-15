Кайли Дженнер установила рекорд по числу подписчиков в Instagram среди женщин

Лос-Анджелес, 15 января. Модель и основательница собственного бренда косметики Кайли Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 миллионов подписчиков в Instagram. Ей удалось установить рекорд, обойдя других пользовательниц, в том числе и свою сестру Ким Кардашьян.

Если говорить обо всех знаменитостях, то Дженнер стала третьим человеком в мире, достигшим показателя в 300 миллионов подписчиков. До этого такого результата в Instagram добивались футболисты Криштиану Роналду (389 миллионов фолловеров) и Лионель Месси (300 миллионов). При этом модель уже обошла аргентинского нападающего — на нее подписался 301 миллион пользователей соцсети.

Prt Scr instagram.com / @kyliejenner

Ким Кардашьян пока не удалось добиться успеха младшей сестры. У светской львицы и звезды реалити-шоу 279 миллионов подписчиков.

Напомним, Кайли Дженнер готовится стать матерью во второй раз. Бизнесвумен ждет малыша от рэпера Трэвиса Скотта, от которого у нее уже есть дочь.