Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 12:10
12:09
Происшествия
В Екатеринбурге «соцработницы» украли у пожилого прохожего 450 тыс. рублей
12:09
Весь мир
Алжир назначил известного своей враждебностью к Марокко представителя в ООН
12:08
Политика
Лукашенко назвал события в Казахстане угрозами для всех стран постсоветского пространства
12:07
Весь мир
Армения и Азербайджан развязали бой на границе, а Ереван провел переговоры с Анкарой
12:06
Армия
МО РФ: все десять самолетов с российскими миротворцами прибыли из Алма-Аты в Иваново
12:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова спровоцировала слухи о расставании с Янисом Тиммой
12:01
Политика
Журналист NYT Бейнарт: США давно предали принципы демократии
12:00
Общество
«Когда уже вывезут мусор?»: петербуржцы устали жаловаться на переполненные отходами контейнеры
11:57
Происшествия
Тревел-блогер Паула Петрас подверглась нападению в московской гостинице
11:57
Общество
Медики зафиксировали 723 смерти от коронавируса за сутки в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава мексиканского картеля «Санта-Роса-де-Лима» приговорен к 60 годам лишения свободы

Весь мир
Глава мексиканского картеля «Санта-Роса-де-Лима» приговорен к 60 годам лишения свободы
Twitter.com/FGEGUANAJUATO  / 

Мехико, 15 января. Глава крупного наркокартеля и один из самых разыскиваемых преступников в Мексике был приговорен к 60 годам лишения свободы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Гуанахуато.

Хосе Антонио Йепес, известный как Эль Марро, был арестован в 2020 году при попытке государственного переворота против президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Преступник будет изолирован в тюрьме особого режима Альтиплано.

Члены «Санта-Роса-де-Лимы» вели кровавую войну за сферы влияния с еще одним крупным картелем «Новое поклонение Халиско» (CJNG). По информации мексиканских СМИ, за арестом Йепеса стоят представители CJNG, сообщившие властям о местонахождении своего врага.

По словам генерального прокурора, региональный суд признал мужчину и его сообщников виновными в совершении преступлений, состоящих в похищении людей.

На сегодняшний день Эль Марро является членом наркокартеля самого высокого профиля, арестованного при Лопесе Обрадоре. Президент обещал снизить рекордные уровни насилия и сократить хищение нефти из нефтепроводов государственной компании Pemex.

Основной деятельностью картеля «Санта-Роса-де-Лима» во главе с Эль Марро являлась кража нефти и нефтепродуктов промышленных масштабов в городе Гуанахуато. Кроме того, преступники занимались наркоторговлей, похищением людей и целым рядом других видов незаконной деятельности.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава мексиканского картеля «Санта-Роса-де-Лима» приговорен к 60 годам лишения свободы
арест мексика картель Санта-Роса-де-Лима
Комментировать