Глава мексиканского картеля «Санта-Роса-де-Лима» приговорен к 60 годам лишения свободы

Мехико, 15 января. Глава крупного наркокартеля и один из самых разыскиваемых преступников в Мексике был приговорен к 60 годам лишения свободы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Гуанахуато.

Хосе Антонио Йепес, известный как Эль Марро, был арестован в 2020 году при попытке государственного переворота против президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Преступник будет изолирован в тюрьме особого режима Альтиплано.

@FGEGUANAJUATO Sentencian a JOSÉ ANTONIO “N” alias El Marro a 60 años de cárcel en Guanajuato.

Un tribunal de juicio oral del @PoderJudicialGT, con sustento en las pruebas presentadas por el MP especializado, lo encontró culpable a él y a sus coautores por el delito de secuestro. pic.twitter.com/hGraXufDNO — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) January 15, 2022

Члены «Санта-Роса-де-Лимы» вели кровавую войну за сферы влияния с еще одним крупным картелем «Новое поклонение Халиско» (CJNG). По информации мексиканских СМИ, за арестом Йепеса стоят представители CJNG, сообщившие властям о местонахождении своего врага.

По словам генерального прокурора, региональный суд признал мужчину и его сообщников виновными в совершении преступлений, состоящих в похищении людей.

На сегодняшний день Эль Марро является членом наркокартеля самого высокого профиля, арестованного при Лопесе Обрадоре. Президент обещал снизить рекордные уровни насилия и сократить хищение нефти из нефтепроводов государственной компании Pemex.

Основной деятельностью картеля «Санта-Роса-де-Лима» во главе с Эль Марро являлась кража нефти и нефтепродуктов промышленных масштабов в городе Гуанахуато. Кроме того, преступники занимались наркоторговлей, похищением людей и целым рядом других видов незаконной деятельности.