На иранском острове Кешм открыли первый завод по переработке сверхтяжелой нефти

Тегеран, 15 января. Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси открыл первый в стране завод по переработке сверхтяжелой нефти. Новое предприятие располагается на южном острове Кешм в провинции Хормозган.

Первая очередь НПЗ рассчитана на ежедневную переработку 35 тысяч баррелей черного золота высокой плотности в различные продукты: битум, прямогонный бензин, дизельное топливо и легкую нефть. Местные чиновники сообщают, что поставки ресурсов на завод будут производиться с месторождений Соруш и Новруз, находящихся в Персидском заливе.

Super Heavy Oil Refinery Inaugurated on Iran’s Southern Island - Tasnim News Agency https://t.co/70viWDjnVT — Cyrus Force - Iran (@Michael16374273) January 14, 2022

Создание предприятия стало заслугой частных инвесторов, вложивших в проект порядка 220 млн долларов на возведение производственных помещений и закупку оборудования. В дальнейшем власти планируют еще более расширить возможности завода и довести его мощность до переработки 100 тысяч баррелей тяжелой нефти в день.

Остров Кешм, где был построен нефтеперерабатывающий комплекс, является крупнейшим в Ормузском проливе и в восточной части Персидского залива. На его территории располагается одна из основных специальных экономических зон Ирана, привлекательных для разного рода инвесторов и производителей.

Raisi inaugurated the first super-heavy oil refinery in #Iran's southern Qeshm Island (one of the world’s largest islands that is located in the Persian Gulf) on Friday as Tehran moves ahead with plans to develop its massive petroleum. pic.twitter.com/o9DZl451y0 — Kaveh Taheri ???? (@TaheriKaveh) January 14, 2022

Нефтяная отрасль Исламской Республики в настоящее время находится под санкциями США, введенными после одностороннего выхода США из ядерной сделки в 2018 году. Ранее экспорт топлива обеспечивал большую часть государственных доходов Ирана, однако эмбарго со стороны западных стран изменило ситуацию. Наложенные Вашингтоном ограничения запрещают другим государствам сотрудничать с Тегераном в этой области под угрозой ввода новых санкций.

Впрочем, даже в этих условиях спрос на иранскую нефть на мировом рынке сохраняется. Как в рамках визита в Хормозган отметил президент Эбрахим Раиси, государство вновь укрепляет свои позиции на мировом рынке, увеличив экспорт черного золота на 40% за последний год.

Кроме того, сейчас в Вене продолжается восьмой раунд переговоров по возвращению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ограничению ядерной программы Исламской Республики взамен на снятие с нее санкций западных государств. Несмотря на то, что предыдущие дипломатические встречи пока не привели к компромиссу между США и Ираном, руководство обеих стран заявляет о намерениях прийти к какому-то окончательному решению в ближайшее время.

Если стороны сумеют договориться о возвращении к ядерной сделке, то Тегеран возобновит сотрудничество с иностранными компаниями, снова завоевав статус одного их крупнейших экспортеров топлива в мире. Как ранее отмечали эксперты Bloomberg, иранцы смогут вернуться досанкционному уровню добычи нефти в течение трех месяцев и дойти до выработки 4 млн баррелей в сутки.