Председатель ОБСЕ Рау намерен провести переговоры с Лавровым в Москве 15 февраля

Варшава, 15 января. Председатель ОБСЕ и глава польского МИД Збигнев Рау намерен посетить Москву в середине февраля, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясина.

По словам дипломата, сначала министр отправится в США и на Украину.

«А в середине будущего месяца, вероятнее всего, 15 февраля, председатель ОБСЕ встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — сообщил представитель МИД.

Он добавил, что визит в Москву является нормальной процедурой для председателя ОБСЕ, поскольку Россия считается одной из важнейших стран — членов организации.

Глава МИД Польши ранее процитировал «Братьев Карамазовых» во время выступления в ОБСЕ. По его словам, «гармония не стоит слезинки замученного ребенка».