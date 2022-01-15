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DW о пророссийском митинге в Мали: это был символический праздник

Весь мир
DW о пророссийском митинге в Мали: это был символический праздник
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 15 января. Десятки тысяч жителей Мали вышли на пророссийские митинги, самый масштабный из которых состоялся в столице республики. Люди организовали демонстрации, чтобы выразить поддержку правительству переходного периода и осудить международные санкции, сообщает Deutsche Welle.

Основные действия происходили в Бамако, причем, по данным журналистов, редко, когда на площади Независимости собиралось такое большое количество людей. Это свидетельствует о беспрецедентной поддержке властей региона, а также тотальном недовольстве граждан санкциями, введенными Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) с подачи Франции.

Елисейский дворец и подконтрольная ему международная организация наложили ограничения из-за решения властей Мали продлить переходный период на пять лет.

«На площади построили гигантскую сцену, на которой выступил имам Умару Диарра, который обратился с проповедью к верующим мусульманам. После него слово взял премьер-министр Шогель Кокалла Маига.

Многие демонстранты приходили в одежде, отражающей национальные цвета Мали, они также приносили плакаты, осуждающие вмешательство Франции и ЭКОВАС во внутренние дела государства. Другие приходили с транспарантами, изображающими полковника Ассими Гоита и президента России Владимира Путина», — сообщили сотрудники западного издания.

DW о пророссийском митинге в Мали: это был символический праздник
Федеральное агентство новостей /

Против санкционного давления активно выступали местные женщины. Они также не смогли остаться в стороне и поддержали действия правительства переходного периода, направленные на сближение с РФ.

«Это беспрецедентное событие, которое продвинуло нацию в стремлении к свободе и миру. Мы хотели бы, чтобы международное сообщество поняло чувства малийцев, которые хотят вырваться из кошмара, устроенного Францией и ее союзниками. Народ объединился, чтобы поддержать Ассими Гоиту, который осмелился противостоять французскому империализму», — рассказал журналистам DW один из участников акции.

О беспрецедентном историческом событии сообщили также сотрудники радиостанции RFI, принадлежащей бывшей метрополии. Однако о массовости мероприятия ведущие предусмотрительно рассказывать не стали, сделав упор на политической составляющей.

Примечательной является реакция посольства США на митинги в Мали. Американские дипломаты предупредили соотечественников о демонстрациях и советовали в этот день не выходить из номеров отелей и отказаться от запланированных передвижений по стране.

«Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность, не пытаться передвигаться через блокпосты, проявлять бдительность, усилить личную безопасность, держаться теней, иметь при себе средства связи и следить за новостями в СМИ», — значится на сайте ведомства.

Отметим, поводом для недовольства народа послужили ограничительные меры, введенные ЭКОВАС с подачи бывшей метрополии, пытающейся восстановить потерянное влияние в регионе. Однако истинной причиной ограничительных мер являются слухи в соцсетях о прибытии в республику группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ называют сотрудниками «ЧВК Вагнера». Сообщения вызвали настоящую панику в Елисейском дворце, так как там боятся успехов отечественных специалистов.

DW о пророссийском митинге в Мали: это был символический праздник
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Особенно на фоне провала французской военной операции «Бархан», главной целью которой являлось снижение террористической угрозы. Однако на деле все произошло с точностью наоборот: влияние радикалов только усилилось. Это и послужило причиной переноса президентских выборов в Мали.

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