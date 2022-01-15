Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 12:09
12:09
Весь мир
Алжир назначил известного своей враждебностью к Марокко представителя в ООН
12:08
Политика
Лукашенко назвал события в Казахстане угрозами для всех стран постсоветского пространства
12:07
Весь мир
Армения и Азербайджан развязали бой на границе, а Ереван провел переговоры с Анкарой
12:06
Армия
МО РФ: все десять самолетов с российскими миротворцами прибыли из Алма-Аты в Иваново
12:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова спровоцировала слухи о расставании с Янисом Тиммой
12:01
Политика
Журналист NYT Бейнарт: США давно предали принципы демократии
12:00
Общество
«Когда уже вывезут мусор?»: петербуржцы устали жаловаться на переполненные отходами контейнеры
11:57
Происшествия
Тревел-блогер Паула Петрас подверглась нападению в московской гостинице
11:57
Общество
Медики зафиксировали 723 смерти от коронавируса за сутки в России
11:53
Политика
Кадыров занял первое место в рейтинге позитивных упоминаний в социальных сетях
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российский футболист Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа»

Спорт
Российский футболист Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа»
Global Look Press  /  Alessandro Garofalo

Бергамо, 15 января. Игрок сборной России Алексей Миранчук, выступающий за "Аталанту", согласился перейти в «Дженоа».

«Дженоа» в ближайшие дни намерен заключить контракт с 26-летним полузащитником Алексеем Миранчуком, сообщил итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио. Он уточнил, что российский игрок перейдет в команду Андрея Шевченко после того, как трансфер одобрит главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

В этом сезоне Миранчук провел 11 матчей итальянской Серии А, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста сборной России с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

На прошлой неделе Миранчук принял участие в матче 1/8 Кубка Италии с «Венецией». Игра завершилась победой команды из Бергамо со счетом 2:0.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Российский футболист Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа»
футбол миранчук переход дженоа чемпионат италии
Комментировать