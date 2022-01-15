Российский футболист Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа»

Бергамо, 15 января. Игрок сборной России Алексей Миранчук, выступающий за "Аталанту", согласился перейти в «Дженоа».

«Дженоа» в ближайшие дни намерен заключить контракт с 26-летним полузащитником Алексеем Миранчуком, сообщил итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио. Он уточнил, что российский игрок перейдет в команду Андрея Шевченко после того, как трансфер одобрит главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

В этом сезоне Миранчук провел 11 матчей итальянской Серии А, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста сборной России с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

На прошлой неделе Миранчук принял участие в матче 1/8 Кубка Италии с «Венецией». Игра завершилась победой команды из Бергамо со счетом 2:0.