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Netflix показал трейлер мини-сериала «Изобретая Анну»

  /   Обновлено: 15 января 2022 10:56
Общество
Netflix показал трейлер мини-сериала «Изобретая Анну»
Кадр из сериала «Изобретая Анну»

Лос-Анджелес, 15 января. Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер нового мини-сериала «Изобретая Анну». Проект расскажет о немецкой мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, обманом проникшей в высшее общество Нью-Йорка.

Основой для мини-сериала стала статья Джессики Пресслер для издания New York Magazine. Публикация под названием «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка» рассказывает о девушке, изменившей фамилию и представившейся богатой наследницей из Германии.

«Это вполне правдивая история. Кроме тех частей, которые целиком являются выдумкой», — говорится в описании проекта Netflix.

Главную роль в мини-сериале сыграла Джулия Гарнер. Кроме того, в «Изобретая Анну» снялись Анна Кламски, Ариан Моайед, Лаверн Кокс и другие актеры.

Ранее Netflix показал трейлер продолжения своего хита «Озарк». Сериал рассказывает о финансовом консультанте, вынужденном тайно переехать в городок Озарк из-за крупных долгов.

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netflix сериал изобретая анну
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