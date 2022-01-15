Netflix показал трейлер мини-сериала «Изобретая Анну»

Лос-Анджелес, 15 января. Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер нового мини-сериала «Изобретая Анну». Проект расскажет о немецкой мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, обманом проникшей в высшее общество Нью-Йорка.

Основой для мини-сериала стала статья Джессики Пресслер для издания New York Magazine. Публикация под названием «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка» рассказывает о девушке, изменившей фамилию и представившейся богатой наследницей из Германии.

«Это вполне правдивая история. Кроме тех частей, которые целиком являются выдумкой», — говорится в описании проекта Netflix.

Главную роль в мини-сериале сыграла Джулия Гарнер. Кроме того, в «Изобретая Анну» снялись Анна Кламски, Ариан Моайед, Лаверн Кокс и другие актеры.

Ранее Netflix показал трейлер продолжения своего хита «Озарк». Сериал рассказывает о финансовом консультанте, вынужденном тайно переехать в городок Озарк из-за крупных долгов.