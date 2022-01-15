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Эксперты назвали наименее привлекательные для покупателей квартиры в 2022 году

Экономика
Эксперты назвали наименее привлекательные для покупателей квартиры в 2022 году
Невские Новости  /  Елена Тихановская

Москва, 15 января. Рост стоимости жилья и ставок по ипотеке продолжится в 2022 году. Это, вместе со снижением доходов и уменьшением покупательской способности, вызовет смещение интереса к более доступным по цене квартира, сообщает РБК.

Директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома считает, что в 2022 году квартиры станет продавать тяжелее. В Москве число сделок на вторичном рынке может уменьшиться на 20%. Люди начнут отказываться от квартир с нерациональными планировками: маленькими кухнями, широкими и длинными коридорами, слишком большими санузлами и др.

Недвижимость с необоснованно высокими ценами начнет стремительно терять ликвидность, считает управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров компании «Бест–Новострой» Ирина Доброхотова. Девелоперам придется снижать цену, чтобы активизировать продажи.

«В этом году покупатели новостроек, возможно, даже будут более чувствительны к цене, поскольку за 2020 и 2021 годы стоимость квадратного метра и так выросла очень существенно, при этом доходы большей части населения фактически не растут. А доступность новостроек снижается еще и из-за повышения ставок по ипотеке», — сказала Ирина Доброхотова.

Эксперты считают, что треть квартир в Москве на вторичном рынке выставляют на продажу по завышенным ценам. В итоге после нескольких месяцев показов их все-таки продают со скидками. В 2022 году продавать квартиры по завышенным ценам станет намного сложнее.

Покупатели потеряют интерес к квартирам без отделки из-за снижения доходов населения, дорогих стройматериалов и расходов на ремонт. Все больше квартир выставляются на продажу с финишным ремонтом.

Будет уменьшаться спрос и на многокомнатные квартиры большой площади из-за роста стоимости квадратного метра и увеличения тарифов ЖКХ. Сохранится спрос на 1-2-комнатные квартиры площадью 35-58 кв. м. Будет наблюдаться тенденция к сокращению площади приобретаемых квартир ради уменьшения платежей по ипотеке.

Сложнее будут продаваться квартиры старого фонда — сталинки, брежневки и хрущевки. Традиционно не будут пользоваться спросом квартиры на первых и последних этажах. На выбор при покупке будут влиять планировка квартиры, инфраструктура, ремонт, транспортная доступность и др.

Стоимость новостроек в Сочи в 2021 году выросла почти на 80%. Цена квадрата достигла 350 тыс. рублей.

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