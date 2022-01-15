Замерзшая река затопила дома и дорогу в Республике Бурятия

Жители микрорайона в Улан-Удэ пострадали из-за зимнего паводка. В Верхней Березовке затопило жилые дома и местную дорогу.

Очевидцы запечатлели на видео, как бригада комбината по благоустройства пытается вернуть разбушевавшуюся реку обратно в русло. На кадрах видно, как четыре мужчины работают специальными инструментами в ледяной воде.

Для ликвидации подтопления решили выбрать следующую стратегию. Рабочие вручную прочистят русло реки, а затем прорубят колею для отвода воды. В ходе операции использовали лом, пилу, и даже гидравлический молот.

Ситуацию прокомментировал местный комитет городского хозяйства. По словам ведомства, на участке ведется постоянный мониторинг состояния вод.

Для того чтобы предотвратить последствия выхода реки из берегов, нужно будет вырубить колею длинной 300 метров.