Армения и Азербайджан развязали бой на границе, а Ереван провел переговоры с Анкарой

На прошедшей неделе в горах на границе Армении и Азербайджана произошел бой, в результате которого стороны понесли довольно заметные потери. В этих условиях была смена командования группировкой российских миротворцев, к деятельности которых «есть вопросы» у президента Азербайджана.

Оперативная обстановка

На фоне невнятной реакции Азербайджана на события в Казахстане произошел ряд инцидентов в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, что придало сугубо тактическим событиям политический окрас.

Федеральное агентство новостей /

Обстрелы в Карабахе были больше похожи на превентивный огонь, который ВС Азербайджана всегда открывают, когда кто-нибудь приближается к их позициям. Из-за близкого расположения сторон 10 января под азербайджанские выстрелы попал припаркованный возле детского сада автомобиль в селе Красный Базар, а также прибывшие на место пожарные. При этом в азербайджанских СМИ утверждается, что якобы из автомобиля открывался огонь по их позициям.

В МИД Нагорного Карабаха считают, что обстрелы со стороны ВС Азербайджана должны «запугать мирных жителей и сорвать российскую миротворческую миссию».

Еще один был в районе села Нахичеваник, где под огонь, который был прекращен при посредничестве российских миротворцев, попали четверо граждан, работавших в гранатовом саду.

В минобороны Азербайджана все эти сведения опровергают.

Федеральное агентство новостей /

Главной точкой напряжения на армяно-азербайджанской границе стали окрестности села Верин Шоржа, где 8 ноября ВС Азербайджана около часа обстреливали армянские позиции. Поводом для напряженности здесь считается полевая дорога, которая важна обеим сторонам с точки зрения обеспечения своих войск.

Полноценное боестолкновение в данном районе произошло через три дня.

По данным МО Армении, 11 января около 15:15 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским боевым позициям. Начался бой, который продлился не менее трех часов, стороны использовали артиллерию и беспилотные летательные аппараты. В результате погибли трое военнослужащих ВС Армении, двое получили ранения.

Высокие потери с армянской стороны объясняются применением БПЛА «Байрактар», который нанес удар осколочно-фугасным снарядом MAM-L.

Video confirmation that the Azerbaijani Air Force had lifted its drones (presumably a Bayraktar TB2 drone) against Armenian forces at the Armenian-Azerbaijani border yesterday. Reports stated that 2-3 Armenian soldiers were killed due to a TB2 strike. pic.twitter.com/wZTDxu7Oqw — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) January 12, 2022

Кроме того, в Сети появилось видео с артиллерийским ударом ВС Армении по небольшому складу боеприпасов азербайджанских ВС, в результате детонации на позиции возник крупный пожар. Вероятно, именно тогда и погиб военнослужащий ВС Азербайджана, потерю которого признало оборонное ведомство.

На политическом уровне к угрозе возобновления отнеслись достаточно серьезно. Главы МИД Армении и Азербайджана поочередно переговорили по телефону с помощником госсекретаря США Карен Донфрид. «Обеспокоенными» заявлениями отметились в ОБСЕ и внешнеполитическом аппарате ЕС.

В то же время в парламенте Армении считают, что одной из причин обострения ситуации на границе стала отправка в Казахстан армянских военных в составе миротворческих сил ОДКБ.

Для уверенности, что боестолкновения не получат больший размах, президент России Владимир Путин переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стоит отметить, что как только происходит серьезное обострение, то ВС Армении сразу открывают огонь на Товузском направлении в 200 км к северо-западу от границы Карабаха. Это уже похоже на тактический прием, предназначенный для того, чтобы обозначить угрозу и не дать азербайджанскому командованию стянуть все резервы на одно направление. В ночь с 11 на 12 января, по данным МО Азербайджана, ВС Армении вели беспокоящий огонь по пяти разным позициям. В минобороны Азербайджана назвали это «целенаправленной военной провокацией» и усилили охрану границы с Арменией.

Новый командующий миротворцами

В непростых условиях придется заступать на службу очередному российскому генералу во главе группировки миротворцев.

Вместо генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина должность принимает генерал-майор Андрей Волков, начальник службы РХБЗ Южного военного округа, который уже был в командировке в Нагорном Карабахе.

С ноября 2020 года по май 2021 года он занимал кресло начальника штаба и первого заместителя командующего, которым тогда был генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Последний не прекратил работу с закавказским направлением до сих пор — генерал лично представлял Волкова в Баку министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову и его визави Сурену Папикяну в Ереване.

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«Жесткое» интервью Алиева

Президент Азербайджана в разговоре с национальными СМИ снова придерживался довольно-таки жесткой риторики. Что не удивительно в свете очередного обострения обстановки.

По словам Ильхама Алиева, в результате боестолкновения 11 января ВС Азербайджана «уничтожили от шести до восьми военнослужащих ВС Армении, есть многочисленные раненые».

Также Баку пытается поставить Еревану «дипломатическую вилку»: «если Армения не хочет признавать территориальную целостность Азербайджана, то и мы не будем признавать их территориальную целостность». Что было расценено в армянском экспертном сообществе как прямая угроза вторжения.

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Снова критике подвергнута Минская группа ОБСЕ — Баку будет пресекать попытки группы заниматься вопросом Карабаха.

«Они не должны заниматься этим конфликтом, потому что он решен. Мы вместо них решили данную проблему. И их отсутствие, я думаю, вызвано этим», — сказал Алиев.

По его информации «среди сопредседателей МГ ОБСЕ нет единства, как раньше и отношения между этими странами (США, Франция и Россия) в последнее время стали особенно напряженными».

Слегка досталось и российским миротворцам, которые, по мнению Алиева, не осуществляют достаточно полный контроль над въездом и выездом в Нагорный Карабах. Азербайджан не раз выражал претензии российской стороне по поводу незаконных визитов на азербайджанские территории, находящиеся в зоне ответственности миротворческого контингента (из последних — визит депутата Госдумы РФ Виталия Милонова и кандидата в президенты Франции Валери Пекресс).

Лидер Азербайджана отметил, что в Баку «точно известно, что происходит на въезде и выезде в зону ответственности миротворцев в Ханкенди, а также в его окрестностях».

Переговоры Армении и Турции были позитивными

Перед убытием в Москву на переговоры, в Турции спецпредставитель по переговорам с Арменией Сердар Кылыч провел беседу с министром обороны Хулуси Акаром, видимо для ознакомления с оперативной обстановкой в регионе. Ранее турецкий министр заявил, что Южный Кавказ должен превратиться в остров стабильности.

«Наша цель на Южном Кавказе — долгосрочный мир и стабильность. Президенты Турции и Азербайджана протянули руку мира Армении. Надеемся, что в Ереване в должной мере оценят данный жест», — цитирует министра агентство Anadolu.

Кроме этого, Анкара в преддверии переговоров согласовала позиции и с Вашингтоном. Помощник Реджепа Тайипа Эрдогана обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией. Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и Салливан также отметили важность установления мира между Азербайджаном и Арменией для стабильности и процветания региона.

Комитет гражданской авиации Армении одобрил заявку турецкой авиакомпании Pegasus Airlines на выполнение чартеров между Ереваном и Стамбулом дважды в неделю. Ранее армянская Flyone Armenia уже получила аналогичное одобрение. Тем самым, к началу переговоров стороны пришли к первому консенсусу.

Сама встреча спецпредставителей состоялась по графику, 14 января в Москве, и «прошла в конструктивной атмосфере».

Перед встречей с Сердаром Кылычем Рубен Рубинян встретился с заместителем министра иностранных дел РФ https://t.co/DWnzQ3AkT6 — Газета «Республика Армения» (@respublikaarm) January 14, 2022

Конкретные результаты переговоров прессе не стали оглашать, «стороны условились продолжить поиск точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона».

Вместе с тем, 14 января премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании рабочей группы, которая будет осуществлять работы по восстановлению железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз. Что особо примечательно, так как восстановление коммуникации Азербайджана с Нахичеванью было одним из требований, в том числе и турецкой стороны.

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