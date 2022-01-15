Андрей Малахов опубликовал редкое фото с женой и ее родителями

Москва, 15 января. Телеведущий и журналист Андрей Малахов поделился редким кадром со своей супругой Натальей Шкулевой, а также с ее родителями — Виктором и Тамарой Шкулевыми. Шоумен отметил старый Новый год в семейном кругу.

Малахов опубликовал фотографию с женой, тестем и тещей на своей странице в Instagram. На снимке ведущий, одетый в белую рубашку с крупной черной бабочкой и серый фрак, сидит за столом с бокалом шампанского. Супруга журналиста, выбравшая для вечера платье, усыпанное золотистыми пайетками, расположилась рядом с мужем. Виктор и Тамара Шкулевы стоят на фото позади шоумена и его жены.

«Старый Новый год в кругу любимых людей», — подписал кадр Малахов.

Prt Scr youtube.com / @malakhov007

Семейный снимок был сделан в Германии, где телеведущий проводит отпуск с семьей. Журналист остановился в одном из роскошных пятизвездочных отелей Баден-Бадена.

Подписчиков шоумена восхитило редкое фото с его родными. Пользователи соцсети отметили красоту жены Малахова и оставили его семье теплые пожелания.

«Андрей, какая у тебя красивая жена!»; «Вы очень красивые с Наташей, миллион цветов и океан улыбок»; «Как вы похожи со своей женой, счастья вам, кавказского долголетия, крепкого здоровья всем вашим любимым и вам!»; «Наташа обаятельна!!! Очень красивая и замечательная мама и супруга!!!»; «Хорошая, примерная семья, будьте счастливы!» — написали поклонники.

Ранее Андрей Малахов запустил новое шоу на канале «Россия-1». В первом выпуске музыкальный критик Сергей Соседов пустился в пляс со сломанной ногой.