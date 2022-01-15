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Шесть самолетов с российскими миротворцами ОДКБ прибыли из Алма-Аты в Иваново

  /   Обновлено: 15 января 2022 11:55
Армия
Шесть самолетов с российскими миротворцами ОДКБ прибыли из Алма-Аты в Иваново
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 15 января. Шесть самолетов с миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности вернулись из Казахстана в Россию. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Самолеты с российскими миротворцами, вылетевшие из аэропорта Алма-Аты, успешно приземлились в Иваново. Ожидается, что по этому поводу пройдут торжественные мероприятия. Прежде миротворческий контингент ОДКБ успешно завершил миссию в Казахстане.

«Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный в городе Иваново из Казахстана», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее министры обороны стран ОДКБ подписали решение о начале вывода миротворческого контингента из Казахстана. Вывод сил завершится 19 января.

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Все новости / Армия / Шесть самолетов с российскими миротворцами ОДКБ прибыли из Алма-Аты в Иваново
Казахстан вс рф миротворцы одкб
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