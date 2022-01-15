Возможность покупать товары Tesla за Dogecoin поддержала криптовалюту

Остин, 15 января. Альткоин Dogecoin вырос в цене сразу на 18% после высказываний основателя Tesla Илона Маска в Twitter.

Американский бизнесмен и глава крупного автопроизводителя электромобилей, а также частной космической корпорации SpaceX заявил, что продукцию Tesla теперь можно приобретать за Dogecoin.

Соответствующая новость вызвала всплеск интереса к криптовалюте, в результате чего она прибавила в цене 18%. Это не первый раз, когда Илон Маск заставляет курс токена идти вверх. Декабрьский взлет монеты достигал 20%, когда предприниматель впервые допустил возможность покупки мерча автокомпании за счет альткоина в тестовом режиме.

Tesla merch buyable with Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022

Благодаря твиту Маска, Dogecoin реализовался по цене выше 0,2 доллара. Данная криптовалюта уже превратилась в своеобразный мем, а бизнесмен из США даже называет ее народной. В прошлом году криптоинструмент поднимался примерно на 4000% в связи с различными высказываниями Илона Маска. Сейчас токен торгуется в районе 0,19 доллара.