Актер Леонтьев заявил, что Мягков с женой не хотели видеть гостей в своем доме

Москва, 15 января. Актер Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской вели затворнический образ жизни и не хотели привлекать к себе внимание, заявил народный артист РФ Авангард Леонтьев.

Накануне в Москве скончалась вдова Мягкова Анастасия Вознесенская. Она пережила своего супруга всего на год. По словам Леонтьева, это была очень трогательная пара.

«Они не хотели привлекать внимание к своим недугам. Они не хотели, чтобы их навещали. Вели затворнический образ жизни, не отвечали на звонки. Дозвониться им было невозможно», — поделился он с изданием PopCornNews.

Мягков прославился как комедийный актер. Всенародную любовь ему принесла роль Жени Лукашина в новогоднем фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», в котором он сыграл вместе с польской актрисой Барбарой Брыльской.

Вознесенская стала женой актера в 1963 году. Она снималась в кино, играла в «Современнике» и МХТ имени Чехова. Постоянная занятость не дала актрисе реализовать себя в материнстве, их пара была бездетной.