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Польша предложила Европе свой пустой газопровод

Экономика
Польша предложила Европе свой пустой газопровод
wikipedia.org  /  Eglegalentu / CC BY-SA 4.0

Варшава, 15 января. Польша объявила об окончании строительства магистрального газопровода Gas Interconnection Poland — Lithuania. В перспективе новая энергетическая магистраль может остаться пустой.

Газопровод GIPL длиной 165 км соединяет Литву и Польшу. Данный энергетический проект для Литвы обошелся в 116 млн долларов. Общая стоимость трубопровода — около 500 млн долларов. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд».

По данным издания, у Польши масштабные планы по созданию собственной энергетической империи. Варшава мечтает снизить зависимость от российского газа с помощью газопровода GIPL, аналога «Северного потока — 2». Но по подсчетам экспертов, после окончания договора с «Газпромом», срок которого истекает в конце 2022 года, Польша столкнется с недостатком газа для собственных нужд. Газа для экспорта не хватит, поэтому перспективы у GIPL не очень радужные.

Тем не менее Польша и Украина, которая не имеет к проекту никакого отношения, преподносят достройку газопровода в качестве большого успеха на пути к энергонезависимости. Именно эти страны больше всех требовали отменить российский проект «Северный поток — 2». Власти Украины неоднократно утверждали, что газопровод никогда не будет достроен.

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Газпром польша газопровод сп-2 GIPL
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