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«Мог и накричать»: Андрей Биланов рассказал о работе с Эльдаром Рязановым

Общество

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал актер Андрей Биланов.

Актеру Андрею Биланову посчастливилось сняться сразу в двух фильмах Эльдара Рязанова. Он принимал участие в картинах «Тихие омуты» и «Андерсен. Жизнь без любви». И если в первой экранной работе ему не посчастливилось непосредственно пересечься с мастером, то во время съемок второй он внезапно обнаружил себя любимчиком великого режиссера.

В интервью Биланов вспоминает об этой истории с теплотой. Он называет Рязанова «великим человеком, фантастической глубины». Однажды режиссер подошел к молодому актеру, который в ту пору еще не был известен, и с ходу спросил, не страшно ли ему в большом кино сниматься, поел ли он. Актер немного опешил, но решил сразу же попросить у Рязанова вместе сфотографироваться. На это мэтр пообещал, что они еще успеют и сфотографироваться, и кофе попить, и пообщаться. В какой-то момент у Биланова немного закружилась голова от такого расположения мастера, и он начал на съемочной площадке немного переигрывать. На что сразу же получил замечание от Рязанова. Андрей Биланов вспоминает, что режиссер, если это было нужно, «мог и накричать, если так мягко говорить». Уже в конце съемочного процесса Эльдар Рязанов произнес в адрес Биланова слова, которые того потрясли.

«Спасибо, что ты соизволил снизойти и сняться у нас в маленьком эпизоде. Я надеюсь, что это станет толчком, похлопочу, чтобы этот эпизодик протоптал тебе дорогу в большое кино», — заверил его легендарный режиссер.

Биланов рассказал, как пандемия резко изменила его жизнь, почему он решил открыть собственную киностудию, а также о том, чем кино СССР отличается от нынешнего. Эти и другие подробности узнаете совсем скоро. Большое интервью с Андреем Билановым смотрите 16 января на площадке ФАН.

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